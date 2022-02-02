Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:29 0

В Амурской области осудили экс-начальницу почтового отделения за растрату денег

Женщину лишили свободы условно

В Амурской области осудили экс-начальницу почтового отделения за растрату денег
Фото: pixabay.com

Бывшую начальницу сельского отделения почтовой связи села Чергали Ромненского округа признали виновной в растрате денег, вверенных ей работодателем, сообщает прокуратура Амурской области.

В августе-сентябре 2020 года осуждённая, будучи материально ответственным лицом, делала почтовые переводы от несуществующих людей на подставные лица. После эти деньги она тратила по своему усмотрению. Она совершила два таких преступления.

Женщина призналась в содеянном. Её имущество арестовали в счёт погашения долга. Суд, учтя наличие трёх детей, а также способствование раскрытию дела назначил амурчанке два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Просмотров всего: 243

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанин более семи лет проведёт в тюрьме за сбыт наркотиков в особо крупном размере
Общество

В Райчихинске вода затопила одну из улиц
Происшествия

Благовещенка зарезала своего обидчика
Общество 1

В Свободном загорелся кран
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь