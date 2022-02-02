В Амурской области осудили экс-начальницу почтового отделения за растрату денег

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Бывшую начальницу сельского отделения почтовой связи села Чергали Ромненского округа признали виновной в растрате денег, вверенных ей работодателем, сообщает прокуратура Амурской области.

В августе-сентябре 2020 года осуждённая, будучи материально ответственным лицом, делала почтовые переводы от несуществующих людей на подставные лица. После эти деньги она тратила по своему усмотрению. Она совершила два таких преступления.

Женщина призналась в содеянном. Её имущество арестовали в счёт погашения долга. Суд, учтя наличие трёх детей, а также способствование раскрытию дела назначил амурчанке два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор пока не вступил в законную силу.