Никас Сафронов объяснил, почему коллеги не пришли на похороны Леонида Куравлёва
На прощании с Куравлёвым присутствовали только родственники и журналисты
Похороны Леонида Куравлёва закончились возмущениями его поклонников, которые негодуют из-за того, что на прощании с актёром присутствовало всего несколько десятков человек. Из звёздных коллег проводить Леонида Вячеславовича в последний путь пришли только Дмитрий Харатьян, Сергей Степанченко и Евгений Герасимов, пишет «Собеседник».
Друг Куравлёва Никас Сафронов тоже не пришёл на похороны легендарного актёра. Художник признался, что ему никто не сообщил о времени прощания.
По его словам, о времени и месте похорон не было точной информации. Сафронов пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, но на звонки никто не отвечал. Художник считает, что многие коллеги Куравлёва оказались в такой же ситуации.
Сафронов также отметил, что звёздные коллеги и друзья актёра — люди в возрасте. Из-за пандемии им сейчас не рекомендуется посещать места массового скопления людей. Вероятно, многие артисты побоялись, что на похоронах будет толпа народа.
Сам художник сожалеет, что не смог проститься с Леонидом Вячеславовичем. Он собирается заказать по актёру молебен и планирует сам съездить на его могилу.
Как ранее писала «Комсомольская правда», на прощании с Куравлёвым любой желающий мог прийти и положить цветы любимому артисту. Но кроме родных и нескольких поклонников на траурную церемонию пришли только журналисты.
Просмотров всего: 751