Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:15 0

Никас Сафронов объяснил, почему коллеги не пришли на похороны Леонида Куравлёва

На прощании с Куравлёвым присутствовали только родственники и журналисты

Никас Сафронов объяснил, почему коллеги не пришли на похороны Леонида Куравлёва
Фото: kinofilmpro.ru

Похороны Леонида Куравлёва закончились возмущениями его поклонников, которые негодуют из-за того, что на прощании с актёром присутствовало всего несколько десятков человек. Из звёздных коллег проводить Леонида Вячеславовича в последний путь пришли только Дмитрий Харатьян, Сергей Степанченко и Евгений Герасимов, пишет «Собеседник».

Друг Куравлёва Никас Сафронов тоже не пришёл на похороны легендарного актёра. Художник признался, что ему никто не сообщил о времени прощания.

По его словам, о времени и месте похорон не было точной информации. Сафронов пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, но на звонки никто не отвечал. Художник считает, что многие коллеги Куравлёва оказались в такой же ситуации.

Сафронов также отметил, что звёздные коллеги и друзья актёра — люди в возрасте. Из-за пандемии им сейчас не рекомендуется посещать места массового скопления людей. Вероятно, многие артисты побоялись, что на похоронах будет толпа народа.

Сам художник сожалеет, что не смог проститься с Леонидом Вячеславовичем. Он собирается заказать по актёру молебен и планирует сам съездить на его могилу.

Как ранее писала «Комсомольская правда», на прощании с Куравлёвым любой желающий мог прийти и положить цветы любимому артисту. Но кроме родных и нескольких поклонников на траурную церемонию пришли только журналисты.

Просмотров всего: 751

#культура #память #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Светлана Светикова рассказала о романе с хореографом Мигелем
В России и мире

Актёр Иван Добронравов признался, что ему стыдно за своё прошлое
Культура

В Благовещенске начали реконструкцию ещё одного исторического здания
В России и мире

Марат Башаров резко отреагировал на вопрос о смерти отца
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь