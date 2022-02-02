Никас Сафронов объяснил, почему коллеги не пришли на похороны Леонида Куравлёва

Друг Куравлёва Никас Сафронов тоже не пришёл на похороны легендарного актёра. Художник признался, что ему никто не сообщил о времени прощания.

По его словам, о времени и месте похорон не было точной информации. Сафронов пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, но на звонки никто не отвечал. Художник считает, что многие коллеги Куравлёва оказались в такой же ситуации.

Сафронов также отметил, что звёздные коллеги и друзья актёра — люди в возрасте. Из-за пандемии им сейчас не рекомендуется посещать места массового скопления людей. Вероятно, многие артисты побоялись, что на похоронах будет толпа народа.

Сам художник сожалеет, что не смог проститься с Леонидом Вячеславовичем. Он собирается заказать по актёру молебен и планирует сам съездить на его могилу.

Как ранее писала «Комсомольская правда», на прощании с Куравлёвым любой желающий мог прийти и положить цветы любимому артисту. Но кроме родных и нескольких поклонников на траурную церемонию пришли только журналисты.