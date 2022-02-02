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сегодня, 15:58 1

Двух амурчан привлекут к административной ответственности за стрельбу в квартире

Мужчина и женщина стреляли из пневматической винтовки по банке

Двух амурчан привлекут к административной ответственности за стрельбу в квартире
Фото: pixabay.com

В городе Зея двое граждан будут привлечены к административной ответственности за стрельбу из оружия в не отведённом для этого месте. Пневматическую винтовку, из которой амурчане стреляли, изъяли, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Установлено, что вечером 6 января в ходе распития алкоголя мужчина и женщина в квартире многоквартирного дома произвели выстрелы из пружинно-поршневой винтовки модели Rager калибра 4,5 миллиметра, относящейся к длинноствольному пневматическому оружию. В качестве мишени использовалась жестяная банка.

В отношении 51-летнего мужчины и 45-летней женщины составили административные материалы по статье «Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах».

Статья подразумевает наложении административного штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, а также лишение прав на приобретение и хранение оружия сроком от полутора до трех лет.

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#закон #Зея

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Комментарии
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  • Mandalorian

    Mandalorian
    33 минуты назад

    А кому это помешало то?

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