Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:14 1

Благовещенские школьники изобрели робота-коробку

HealthBox предназначен для помощи медикам

Благовещенские школьники изобрели робота-коробку
Фото: amurobl.ru

Специализированного робота для помощи медицинским работникам изобрели благовещенские школьники Илья Котов и Александр Гусаров. Робот выглядит как коробка, но это не мешает ему быть функциональным и полезным.

— HealthBox по заданному времени подает сигнал для медработника о том, что необходимо загрузить медикаменты, рассчитанные для приема одним пациентом в течение суток. В установленное время порция лекарств для больного поступает в нужную емкость для больного. Во время утреннего приема лекарств робот приветствует и желает здоровья. Устройство справляется с решением однотипных задач, которые отнимают много сил и времени, – рассказали изобретатели.

Ребята обучаются в центре «IT-куб». Свою работу они представили на городском этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» и выиграли.

Своего робота мальчики намерены модифицировать и дать ему возможность двигаться. Использовать это изобретение они предлагают в больницах, детсадах, школах, а в будущем – и в обычных квартирах.

Просмотров всего: 154

#дети #медицина #наука #образование

распечатать


Коронавирус

В Амурской области зафиксировано 183 новых случая COVID-19
Спорт 1

Джуисты из Приамурья стали призерами первенства России
В России и мире

Жена Игоря Николаева объяснила, почему никому не сказала о своей беременности
Коронавирус 4

144 юных амурчанина привились от COVID-19
Комментарии
Показать все (1)
  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    хороша идея. молодцы

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь