Благовещенские школьники изобрели робота-коробку

Специализированного робота для помощи медицинским работникам изобрели благовещенские школьники Илья Котов и Александр Гусаров. Робот выглядит как коробка, но это не мешает ему быть функциональным и полезным.

— HealthBox по заданному времени подает сигнал для медработника о том, что необходимо загрузить медикаменты, рассчитанные для приема одним пациентом в течение суток. В установленное время порция лекарств для больного поступает в нужную емкость для больного. Во время утреннего приема лекарств робот приветствует и желает здоровья. Устройство справляется с решением однотипных задач, которые отнимают много сил и времени, – рассказали изобретатели.

Ребята обучаются в центре «IT-куб». Свою работу они представили на городском этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» и выиграли.

Своего робота мальчики намерены модифицировать и дать ему возможность двигаться. Использовать это изобретение они предлагают в больницах, детсадах, школах, а в будущем – и в обычных квартирах.