Джуисты из Приамурья стали призерами первенства России

Чемпионат первенства России по джиу-джитсу прошел в Санкт-Петербурге с 27 по 30 января. В нем приняли участие свыше тысячи спортсменов из 40 регионов России, сообщает министерство физкультуры и спорта Амурской области.

Амурскую область представляли спортсмены из Благовещенска, Белогорска, Сковородина и Талдана. Трое из них смогли занять призовые места: Дарья Корнеева из Благовещенска, а также Павел Шаварнаев и Матвей Матвеев из Сковородина.

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Дарья Клатаевская