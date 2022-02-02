Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:28 1

Джуисты из Приамурья стали призерами первенства России

Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 30 января

Джуисты из Приамурья стали призерами первенства России
Фото: @amurminsport

Чемпионат первенства России по джиу-джитсу прошел в Санкт-Петербурге с 27 по 30 января. В нем приняли участие свыше тысячи спортсменов из 40 регионов России, сообщает министерство физкультуры и спорта Амурской области.

Амурскую область представляли спортсмены из Благовещенска, Белогорска, Сковородина и Талдана. Трое из них смогли занять призовые места: Дарья Корнеева из Благовещенска, а также Павел Шаварнаев и Матвей Матвеев из Сковородина.

Просмотров всего: 227

#дети #спорт

распечатать


Общество 1

Благовещенские школьники изобрели робота-коробку
Спорт

Праздник во время пандемии: в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня
В России и мире

Жена Игоря Николаева объяснила, почему никому не сказала о своей беременности
В России и мире

Тренер Александр Жулин признался, что изменял Татьяне Навке

Комментарии
Показать все (1)
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Молодцы!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь