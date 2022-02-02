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Праздник во время пандемии: в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня

Все мероприятия Олимпиады проходят в условиях карантина

Праздник во время пандемии: в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня
Фото: pixabay.com

Зимнюю Олимпиаду в Пекине в этом году омрачает пандемия коронавируса. 2 февраля в столице Китая стартовала эстафета олимпийского огня. В течение трёх дней факел будут передавать друг другу порядка 1 200 факелоносцев в возрасте от 14 до 86 лет.

На эстафету не допустили зрителей. Не будет их и на большинстве соревнований в ходе самой Олимпиады. Таковы требования в связи с коронавирусной инфекцией. Всех олимпийцев, прибывающих в Пекин, селят в Олимпийскую деревню и изолируют от остального Китая. Спортсмены называют это «Пузырём». Контактировать с местным населением иностранцам категорически запрещено.

Между тем ковид находят у прибывающих спортсменов, медиков, тренеров и прочих членов национальных сборных. К примеру, оказалось, что в одном самолёте с норвежской сборной летел человек, заражённый коронавирусом. Олимпийцев посадили на жёсткий карантин, делают экспресс-тесты на COVID-19.

В общей сложности только за три дня, с 29 по 31 января, коронавирус выявили у 200 членов разных сборных. Российских спортсменов пока такая участь миновала.

Олимпиада тем не менее обещает быть зрелищной, с китайским размахом. Транслировать огненную эстафету, шоу открытия, сами соревнования будут онлайн. Посмотреть, обещают организаторы, будет на что. Например, в эстафете передачи факела будут участвовать подводные роботы и летающие беспилотные дроны.

Официальное открытие Олимпиады состоится 4 февраля, но первые соревнования начнутся уже сегодня. Игры будут идти до 20 февраля.

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#COVID 19 #Китай #спорт

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