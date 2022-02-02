Амурчанка предстанет перед судом за оскорбление властей в соцсетях

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Следственный отдел Благовещенска завершил расследование уголовного дела по обвинению 30-летней амурчанки в совершении такого преступления, как публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

В августе 2021 года сотрудники ДПС на улице Кирова в Белогорске остановили затонированный автомобиль, которым управляла женщина. Водитель также нарушила требования ГОСТа к государственному регистрационному знаку, цвет кузова не соответствовал тому, что был указан в регистрационном документе.

Сотрудники ДПС составили соответствующие протоколы об административных правонарушениях. Женщина отказалась их подписывать, при этом все действия сотрудников снимала на телефон. Чуть позже амурчанка смонтировала видеоролик, который содержит ненормативную лексику. Ролик она разместила в социальных сетях.

Женщина полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась. Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.