Актёр Иван Добронравов признался, что ему стыдно за своё прошлое

На YouTube-канале «Георгий За Кадром» 32-летний Добронравов вспомнил, что раньше у него были проблемы с тусовками и гулянками. Актёр признался, что предавал и подставлял людей, попадал в различные передряги и многим сделал больно. Теперь ему стыдно за тот период своей жизни.

По словам Ивана, он «до сих пор разгребает последствия своего пути», но благодаря этому он стал лучше, у него появилась ответственность.

В трудное время рядом с Добронравовым всегда были родители и брат Виктор. Близкие его поддерживали и старались направить на правильную дорогу.

Иван рассказал, что раньше у него были сложности в общении с братом, который переживал за него. Однако сейчас их отношения «такие, что лучше не придумаешь».

Теперь актёр обдумывает все свои поступки и старается избегать скандалов, чтобы не опозорить знаменитого отца Фёдора Добронравова. По словам Ивана, у них с папой отношения, как с другом. Он счастлив, что может легко с ним поделиться, отец всегда помогает и поддерживает его во всём.