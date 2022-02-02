Соцвыплаты и пособия В России увеличились на 8,4 процента

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В России с 1 февраля 2022 года на 8,4 % увеличили размер социальных выплат и пособий. Изменения, в частности, затронули маткапитал, детские пособия, декретные выплаты, а также пенсии, сообщает Министерство труда РФ.

С 1 февраля проиндексировали:

Единовременное пособие при рождении ребенка;

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей;

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

Материнский капитал.

Также индексацию получат выплаты для ветеранов и их семей. Увеличенную на 8,4 % ежемесячную выплату будут получать:

Участники ВОВ, инвалиды войны и ветераны боевых действий;

Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;

Лица, работавшие в период ВОВ на военных объектах;

Члены семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;

Члены семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты облётов и аварийных команд местной противовоздушной обороны;

А также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

Для граждан, которые подверглись воздействию радиации, размер выплаты тоже изменится. На выплаты смогут претендовать:

Вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

Вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

И вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Также увеличатся выплаты для Героев России, а именно: