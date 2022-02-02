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2февраля
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сегодня, 18:47 0

Соцвыплаты и пособия В России увеличились на 8,4 процента

Выплаты выросли с 1 февраля

Соцвыплаты и пособия В России увеличились на 8,4 процента
Фото: pixabay.com

В России с 1 февраля 2022 года на 8,4 % увеличили размер социальных выплат и пособий. Изменения, в частности, затронули маткапитал, детские пособия, декретные выплаты, а также пенсии, сообщает Министерство труда РФ.

С 1 февраля проиндексировали:

  • Единовременное пособие при рождении ребенка;
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей;
  • Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
  • Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
  • Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
  • Материнский капитал.

Также индексацию получат выплаты для ветеранов и их семей. Увеличенную на 8,4 % ежемесячную выплату будут получать:

  • Участники ВОВ, инвалиды войны и ветераны боевых действий;
  • Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;
  • Лица, работавшие в период ВОВ на военных объектах;
  • Члены семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;
  • Члены семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты облётов и аварийных команд местной противовоздушной обороны;
  • А также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

Для граждан, которые подверглись воздействию радиации, размер выплаты тоже изменится. На выплаты смогут претендовать:

  • Вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • Вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
  • И вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Также увеличатся выплаты для Героев России, а именно:

  • Героев Социалистического Труда;
  • Полных кавалеров ордена Трудовой славы;
  • Героев Труда Российской Федерации;
  • Героев Российской Федерации;
  • Вдов, родителей и детей в случае смерти Героя или полного кавалера ордена Славы.

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#финансы

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