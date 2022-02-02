На Восточном перед запуском «Ангары» будут проводить испытания на макете ракеты

Фото: roscosmos.ru

Для проведения испытаний стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный в Амурской области построят макет ракеты в натуральную величину. Об этом рассказал Сергей Кузнецов, генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» имени В. М. Мясищева.

— На Восточном в настоящее время готовится наземная космическая инфраструктура для пусков ракеты «Ангара» – строится стартовый комплекс и создаются рабочие места на техническом комплексе для сборки и подготовки к пускам ракет «Ангара-А5» и «Ангара-А5М». Для отработки инфраструктуры центром Хруничева создается специальный электрозаправочный макет ракеты с целью исключения рисков повреждения летной ракеты, – сказал Сергей Кузнецов.

Как рассказали в пресс-службе Роскосмоса, «НЖ» (наземный жидкостный макет ракеты) – это габаритно-массовый макет ракеты «Ангара-А5М» в натуральную величину.

— Те системы, которые участвуют в заправке и подготовке на стартовом комплексе, сделаны в макете полностью функциональными, чтобы с их помощью можно было отработать наземные системы перед заправкой первой летной ракеты. Также макет позволит отработать на техническом комплексе все механосборочные операции – сборку «пакета» ракеты, стыковку ступеней, проведение пневматических проверок и часть электрических испытаний, – пояснил Сергей Кузнецов.

По его словам, в случае проведения испытаний с участием «НЖ» могут возникнуть сложности, которые в дальнейшем будут проанализированы и устранены. В будущем макет планируют также использовать для отработки новых пилотируемых кораблей, которые будут запускать с Восточного.

Как рассказал Сергей Кузнецов, сейчас уже готова конструкторская документация на макет. Его изготовление уже началось на омской площадке центра Хруничева – производственном объединении «Полет».

— Уже полностью сварены баки, идут их проверки и сборка универсальных ракетных модулей, – добавил Сергей Кузнецов.

Испытание макета планируют провести на амурском космодроме в течение 2023 года.