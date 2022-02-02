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В Благовещенске начали реконструкцию ещё одного исторического здания

Преобразования проходят в музейно-выставочном комплексе «Дом И. А. Саяпина»

В Благовещенске начали реконструкцию ещё одного исторического здания
Фото: museumamur.org

В Благовещенске стартовала реконструкция музейно-выставочного комплекса «Дом И. А. Саяпина». Старинное здание со 110-летней историей является объектом культурного наследия регионального значения.

Как рассказали в пресс-службе правительства Амурской области, реконструкция двухэтажного деревянного дома вернёт «Дому И. А. Саяпина» первоначальный вид. В здании произведут замену нижних повреждённых венцов, внутренних систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, охранной и пожарной сигнализации, наружного электроосвещения, реставрация кровли и фасада, элементов домовой резьбы, демонтаж временных перегородок. Кроме этого, запланирован ремонт всех помещений, благоустройство прилегающей территории, приспособление здания для посещения маломобильными группами населения.

— При разработке документации были проведены и исследовательские работы. В процессе специалисты выяснили, что изначально здание было зеленого цвета. Было принято решение остановится на этом варианте. Кроме того, кто хорошо знает это здание, видел, что сейчас со стороны улицы Амурской фасад строения, это бревно, тогда как со двора оно обшито доской. Все будет приведено к единому стилю, а также предполагается возведение декоративного забора, – рассказала директор Амурского областного краеведческого музея Елена Иванова.

Таких преобразований в старинном здании не было с момента постройки в 1912 году. На реконструкцию потратят 47,5 миллиона рублей. Средства выделены из областного бюджета. Завершить работы планируют в октябре этого года.

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#культура

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