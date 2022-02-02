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Марат Башаров резко отреагировал на вопрос о смерти отца

Брат Башарова рассказал, что актёр ни разу не был на могиле скончавшегося полгода назад отца

Марат Башаров резко отреагировал на вопрос о смерти отца
Фото: lenta.ru

Марат Башаров только в подростковом возрасте узнал о том, что его воспитывал отчим. Со своим родным отцом актёр познакомился весной 2020 года, а летом 2021 года Алимжан Билялетдинов умер. Брат Башарова недавно рассказал, что артист не приехал на похороны и ни разу не был на могиле отца, сообщает «Вокруг ТВ».

Родной отец Башарова много лет не интересовался судьбой сына и не выходил с ним на связь. Марата воспитывал отчим, с которым у них сложились прекрасные отношения.

После встречи с родным отцом и сводным братом в шоу «Секрет на миллион» Башаров стал поддерживать с ними отношения. Однако на похороны Алимжана актёр приехать не смог, так как находился на съёмках.

Брат Марата в шоу «Звёзды сошлись» рассказал, что артист перевёл сто тысяч рублей на организацию похорон. Башарова приглашали и на 40 дней, но он тоже не приехал. Валит признался, что хотел бы, чтобы брат побывал на могиле отца, ведь он ни разу там не был.

Как пишет «Телепрограмма», когда журналисты связались с Башаровым и задали ему вопрос о смерти отца, он отреагировал очень эмоционально. Актёр назвал корреспондентов идиотами и заявил, что его папа умер в 1995 году. Марат считает своим настоящим отцом отчима, фамилию которого он носил в юности.

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#шоу-бизнес

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