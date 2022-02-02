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сегодня, 13:57 3

В Благовещенске полусотне хвойных красавиц дали вторую жизнь

Сосны отправились в конный клуб «Контур»

В Благовещенске полусотне хвойных красавиц дали вторую жизнь
Фото: blagoveshchensk.rf

Сосны, украшавшие дома горожан в новогодние праздники, обрели вторую жизнь. Полсотни хвойных красавиц отправились в конный клуб «Контур», там их переработали в щепу – подстилочный материал для лошадей, а иголками теперь лакомятся козы. С начала года таким образом вторично использовали порядка 130 деревьев, рассказали в администрации Благовещенска.

По словам руководителя конного клуба «Контур» и по совместительству волонтёра «Раздельного сбора» Ольги Дудукаловой, в день животным необходимо 10 мешков опилок. Сейчас клуб остро чувствует дефицит подстилочного материала.

— Опилки, щепу мы используем в качестве подстилки в денниках у лошадей – местах, где живут животные. Очень удачная идея с соснами. Ценный природный ресурс, который пропадает, отправляется на полигон, в то время как нам, например, очень нужна эта щепа. Лесопилки сейчас не работают, ресурса нет, возникает острый дефицит материала. Мы закупили осенью большую партию, но она уже на исходе, осталось несколько мешков. Эти опилки нам, конечно, помогут. А иголки будут есть козы, они их сильно любят, – рассказала Ольга Дудукалова.

Напоминаем, с инициативой провести такую акцию выступили активисты благовещенского отделения всероссийского движения «Раздельный сбор». Мэр города Олег Имамеев поддержал идею.

В следующем году практику вторичного использования новогодних деревьев планируется продолжить.

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#животные #мэрия

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Комментарии
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  • fon

    fon
    35 минут назад

    Это точно вторая Жизнь?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    28 минут назад

    Авторы АИ - жертвы ЕГЭ снова жгут! Отправить на корм это вторая жизнь?!

  • inoy

    inoy
    45 секунд назад

    может у них только ОГЭ, что вы пристали)))

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