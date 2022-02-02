Даня Милохин снимается в сериале вместе с Гошей Куценко

В новом проекте канала СТС будет много звёзд. По сюжету сериала подмосковный мэр в исполнении Гоши Куценко отправляет свою дочь преподавать географию в обычную школу старшеклассникам, одного из которых и сыграет Даня Милохин.

Для 20-летнего блогера эта роль стала первым актёрским опытом. В сериале ему предстоит воплотить образ самого популярного парня в школе, которого зовут Александр Петров.

Милохин признался, что очень любил школу и особенно уроки русского языка. По его словам, сейчас во время съёмок он будто проживает новую жизнь. Теперь он надеется, что однажды сыграет вместе с однофамильцем своего персонажа — актёром Александром Петровым.

В последнее время Даня активно участвует в телевизионных программах, а также дружит со звёздами шоу-бизнеса. В прошлом году он записал дуэт с Николаем Басковым, а также с группой «Мумий Тролль». Также Милохин снимается в рекламных проектах и ведёт общественную деятельность.