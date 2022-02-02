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сегодня, 12:33 0

Даня Милохин снимается в сериале вместе с Гошей Куценко

Милохин получил первую большую роль

Даня Милохин снимается в сериале вместе с Гошей Куценко
Фото: news.myseldon.com

Даня Милохин после дуэта с Басковым и ледового шоу пошёл сниматься в кино. Популярный блогер получил роль в новом сериале «Классная Катя», где он будет играть старшеклассника, пишет «СтарХит».

В новом проекте канала СТС будет много звёзд. По сюжету сериала подмосковный мэр в исполнении Гоши Куценко отправляет свою дочь преподавать географию в обычную школу старшеклассникам, одного из которых и сыграет Даня Милохин.

Для 20-летнего блогера эта роль стала первым актёрским опытом. В сериале ему предстоит воплотить образ самого популярного парня в школе, которого зовут Александр Петров.

Милохин признался, что очень любил школу и особенно уроки русского языка. По его словам, сейчас во время съёмок он будто проживает новую жизнь. Теперь он надеется, что однажды сыграет вместе с однофамильцем своего персонажа — актёром Александром Петровым.

В последнее время Даня активно участвует в телевизионных программах, а также дружит со звёздами шоу-бизнеса. В прошлом году он записал дуэт с Николаем Басковым, а также с группой «Мумий Тролль». Также Милохин снимается в рекламных проектах и ведёт общественную деятельность.

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#кино #шоу-бизнес

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