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сегодня, 13:13 0

Более 50 объектов засветятся в Благовещенске в ближайшие три года

В областной столице продолжается работа по архитектурной подсветке зданий

Более 50 объектов засветятся в Благовещенске в ближайшие три года

Мэр города Благовещенска Олег Имамеев рассказал о проведённых работах и планах по архитектурной подсветке зданий областной столицы.

В этом году подсветят 12 зданий – это школы № 2, 14, 17, 23, 25, 28 и прогимназия (улица Горького, 202), третья спортивная школа, корпус музыкальной школы, а также здание Городского дома культуры, корпус администрации Благовещенска и филиал Общественно-культурного центра «Харбин».

Работы уже ведутся на высотках на улице Ленина («Удача-Строй») и по адресу: улица Политехническая, 1. На архитектурную подсветку средства выделяет АО «ДРСК».

Также ярче станет и на автодорогах. Два путепровода – по Магистральной улице над улицами Театральная и Чайковского – в ближайшее время обретут новое освещение. Этим проектом администрация занимается совместно с ООО «АНК».

— В планах на 2022-2024 годы всего более 50 зданий и сооружений, которые бы хотелось украсить архитектурной подсветкой. На часть из них уже готовы сметные расчеты. Это здания в центральных кварталах, в том числе исторические, соцобъекты, где подсветка это еще и безопасность, «речной фасад», – говорит Олег Имамеев.

Всего с 2019 года архитектурная подсветка украсила 8 объектов: 14 школ, один детский сад, 13 зданий культуры и спорта, семь объектов в парке Дружбы, несколько исторических зданий. Так, в центре города освещены электроаппаратный завод, бывшее управление Амурского пароходства и торговли, Благовещенский педагогический университет, педагогический колледж, а также засветились фасад центра занятости, градирни Благовещенской ТЭЦ и другие здания.

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#городская власть #культура #строительство #туризм

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