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Больше 30 пар поженятся в красивую дату 02.02.2022 в Амурской области

В органах ЗАГС ведётся приём заявлений на другие красивые даты

Больше 30 пар поженятся в красивую дату 02.02.2022 в Амурской области
Фото: pixabay.com

В среду, 2 февраля, несмотря на то, что это рабочий день, узами брака решили связать себя более 30 пар. Ажиотаж у амурчан появился из-за красивого сочетания чисел в дате 02.02.2022.

— Такие даты всегда пользуются популярностью у амурчан, и заявление на них влюбленные подают заблаговременного, некоторые за год до планируемого торжества, – рассказали в управлении ЗАГС.

Там отмечают, что на ближайшие красивые даты уже ведётся запись. Так, на 22.02.2022 подали заявления 152 пары, на 22 марта – 24 заявления, на 22 апреля – 11 заявлений, на 22 июня – 9 заявлений. Стоит отметить, что 22.05.2022 пока не заинтересовало амурских молодожёнов. Возможно, влюблённые и тут суеверны и верят в примету «Сыграли свадьбу в мае – всю жизнь маяться будут».

— Напоминаем, что подать заявление на желаемую дату вы можете в любом отделе ЗАГС области, – сообщили в ведомстве.

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#праздники

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