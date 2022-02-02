В Приморье затонул краболов
Один из членов экипажа погиб
В Хасанском районе в порту Зарубино сегодня затонул краболов «Акванавт». Погиб один из членов экипажа, старший механик Игорь Сомин, сообщили в правительстве Приморского края.
Тело Игоря Сомина уже подняли на поверхность. Капитана судна Евгения Омельченко с переохлаждением направили в больницу. На борту затонувшего краболова находится 18 тонн топлива, но утечки нет, уже установили боновые заграждения.
Обстоятельства происшествия расследует транспортная прокуратура.
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