В новой мошеннической схеме амурчане потеряли около четырех миллионов рублей

Трое амурчан пострадали от мошенников, они якобы инвестировали в крупную энергетическую компанию. Пострадавшие потеряли 3 миллиона 700 тысяч рублей, рассказали в амурской полиции.

Будущие инвесторы, натолкнувшись на рекламу в социальных сетях или на телевидении, хотели приумножить свой капитал в крупной энергетической компании. Сайт нашли сами в интернете, оставили заявку и получили обратный звонок «специалиста» компании. Мошенники сообщили, что для получения прибыли нужно открыть электронный кошелёк и пополнить счёт. Всё шло хорошо до тех пор, пока амурчане не решили вывести свои деньги, тогда «специалисты» перестали выходить на связь либо заблокировали личный кабинет. По данной мошеннической схеме трое амурчан лишились 3 миллионов 700 тысяч рублей.

По всем фактам мошенничества завели уголовные дела, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

УМВД России по Амурской области предупреждает: перед тем как вкладывать деньги в какую-то компанию, её необходимо тщательно проверить.