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Жена Игоря Николаева объяснила, почему никому не сказала о своей беременности

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев десять лет мечтали о детях

Жена Игоря Николаева объяснила, почему никому не сказала о своей беременности
Фото: cosmo.ru

Композитор Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова уже много лет счастливы вместе. Супруги десять лет мечтали о детях, но им не удавалось стать родителями. Недавно Юлия рассказала, почему долгое время скрывала радостную новость о своей беременности, сообщает Teleprogramma.pro.

Проскурякова и Николаев очень хотели ребёнка, но им не сразу удалось стать родителями. Супруги даже обращались за консультацией к специалистам. Врачи подтвердили, что у пары есть все шансы завести малыша и посоветовали им расслабиться. И действительно, когда Юлия отпустила ситуацию, у них всё получилось.

Молодая жена композитора рассказала, что Николаев был на седьмом небе от счастья, когда узнал, что станет отцом. По словам Юлии, для них с Игорем «эта радость стала настоящим потрясением», ведь они ждали этого целых десять лет.

Проскурякова отметила, что, узнав о беременности, они с мужем решили никому об этом не рассказывать, чтобы не спугнуть счастье.

Появление младшей дочери Вероники стало для Николаева чем-то особенным. Ведь в первый раз он стал папой в 17 лет. Только теперь он смог насладиться отцовством в полной мере.

Как пишет «Комсомольская правда», девочка появилась на свет в октябре 2015 года. Композитор души не чает в малышке и с удовольствием ходит с ней на прогулки и детские праздники. В своём блоге Николаев рассказывает поклонникам о маленьких победах дочери и семейных радостях.

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#дети #шоу-бизнес

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