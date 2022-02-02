Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:40 0

Тренер Александр Жулин признался, что изменял Татьяне Навке

Жулин раскрыл причину развода с Навкой

Тренер Александр Жулин признался, что изменял Татьяне Навке
Фото: tvcenter.ru

Фигуристы Александр Жулин и Татьяна Навка прожили вместе 14 лет. В 2010 году звёздная пара распалась. В недавнем интервью Александр рассказал, что стало причиной их расставания, пишет «Комсомольская правда».

В программе «Судьба человека» Жулин признался, что не был верен жене. Ещё в первом браке с Майей Усовой он начал встречаться с фигуристкой Оксаной Грищук. Женившись на Навке, спортсмен не устоял и возобновил отношения с любовницей.

Когда однажды Жулин заявил, что хочет уйти к Грищук, это стало для Татьяны настоящим ударом, она сильно плакала. Сейчас Александр жалеет о том, что делал больно своим любимым женщинам.

По его словам, после этого он понял, что «творит что-то непотребное, и это надо срочно прекращать». Он расстался с Оксаной и принёс извинения супруге. Навка смогла простить мужа, вскоре у них родилась дочь Александра.

Спустя время Жулин начал заглядываться на молодую фигуристку Наталью Михайлову, которая была младше его на 23 года. Он признаётся, что в то время его брак с Навкой уже трещал по швам. В итоге именно Наталья заставила его развестись с женой.

Михайлова и Жулин поженились в 2011 году. В браке у супругов родились две дочери. С Татьяной Навкой Жулин остался в хороших отношениях, а их дочь Александра подружилась с нынешней женой фигуриста и его детьми.

После развода Татьяна вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В 2014 году у них родилась дочь Надежда.

Просмотров всего: 534

#спорт

распечатать


Спорт 3

В Амурской области официально разрешили зарегистрировать федерацию пилонного спорта
Спорт

Сборная Благовещенска по тайскому боксу стала третьей в общекомандном зачёте на соревнованиях в Чите
Спорт 2

В Амурской области появятся спортивные площадки с доступом в интернет
Спорт

В Амурской области прошло первенство по биатлону
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь