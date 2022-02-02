Тренер Александр Жулин признался, что изменял Татьяне Навке

В программе «Судьба человека» Жулин признался, что не был верен жене. Ещё в первом браке с Майей Усовой он начал встречаться с фигуристкой Оксаной Грищук. Женившись на Навке, спортсмен не устоял и возобновил отношения с любовницей.

Когда однажды Жулин заявил, что хочет уйти к Грищук, это стало для Татьяны настоящим ударом, она сильно плакала. Сейчас Александр жалеет о том, что делал больно своим любимым женщинам.

По его словам, после этого он понял, что «творит что-то непотребное, и это надо срочно прекращать». Он расстался с Оксаной и принёс извинения супруге. Навка смогла простить мужа, вскоре у них родилась дочь Александра.

Спустя время Жулин начал заглядываться на молодую фигуристку Наталью Михайлову, которая была младше его на 23 года. Он признаётся, что в то время его брак с Навкой уже трещал по швам. В итоге именно Наталья заставила его развестись с женой.

Михайлова и Жулин поженились в 2011 году. В браке у супругов родились две дочери. С Татьяной Навкой Жулин остался в хороших отношениях, а их дочь Александра подружилась с нынешней женой фигуриста и его детьми.

После развода Татьяна вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В 2014 году у них родилась дочь Надежда.