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сегодня, 11:18 4

В Нижнем Новгороде сосульки сбивали из ружья

Полиция ищет нарушителей закона об оружии

В Нижнем Новгороде сосульки сбивали из ружья
Фото: pixabay.com

Жители Нижнего Новгорода решили бороться с сосульками нестандартным способом: в городе зафиксировано уже два случая стрельбы по ледяным наростам под крышами многоэтажек из ружей.

Видео одного из таких инцидентов попало в Сеть. Мужчина стреляет по карнизу дома, судя по всему, из мелкокалиберного ружья с оптическим прицелом.

— Информация о стрельбе, размещенная в сети Интернет, проверяется сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности стрелявшего гражданина, – заявили в региональной полиции.

Часть пользователей соцсетей стрелков поддержала и назвала стрельбу из «мелкашек» по сосулькам вполне безопасным способом от них избавиться.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Удобно. Практично. Надёжно.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Рикошет? Не! Не слышали...

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    нашли бы тех кто должен и не сбил эти сосульки, но там видимо все свои)))

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    20 минут назад

    По результатам стрельб было сбито: 34 сосульки, две кошки и один работник ЖКХ.

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