В Нижнем Новгороде сосульки сбивали из ружья

Жители Нижнего Новгорода решили бороться с сосульками нестандартным способом: в городе зафиксировано уже два случая стрельбы по ледяным наростам под крышами многоэтажек из ружей.

Видео одного из таких инцидентов попало в Сеть. Мужчина стреляет по карнизу дома, судя по всему, из мелкокалиберного ружья с оптическим прицелом.

— Информация о стрельбе, размещенная в сети Интернет, проверяется сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности стрелявшего гражданина, – заявили в региональной полиции.

Часть пользователей соцсетей стрелков поддержала и назвала стрельбу из «мелкашек» по сосулькам вполне безопасным способом от них избавиться.