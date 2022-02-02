В Благовещенске работает глава Минвостокразвития

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В среду, 2 февраля, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетил строительную площадку моста через Зею и канатной дороги. О ходе строительства главе Минвостокразвития рассказали губернатор области Василий Орлов и представитель СК «Мост».

Представитель строительной компании «Мост» рассказал, что в настоящий момент полностью готовы 13 опор мостового перехода из 26. В работе одновременно находятся семь опор. Он отметил, что в связи с паводками в летний период были некоторые отставания, поэтому сегодня направлены максимальные усилия на сооружение опор.

— Срок сдачи объекта – сентябрь 2023 года. На сегодняшний день мы пересмотрели технологию ввиду паводков 2021 года и ускоряемся, максимально работаем в зимний период. На сегодняшний день на объекте 800 человек, техники – 140 единиц, – рассказал Эдуард Давыдов, руководитель проекта АО «БТС-МОСТ». – Техническая готовность – более 50 %, принято заказчиком выполнение работ на сумму 9,3 миллиарда рублей, за 2021 год выполнили работы на 7,9 миллиарда рублей.

Глава региона Василий Орлов отметил, что СК «Мост» хорошо зарекомендовала себя на строительстве моста в Китай, а также на восстановлении обрушившегося в Свободном путепровода через Транссиб. Кроме этого, запланировано строительство путепроводов в других населённых пунктах.

После посещения строительной площадки моста через реку Зею представители областной власти и Алексей Чекунков направились на строительство трансграничной канатной дороги через реку Амур.

Представитель группы компаний «Регион», выступающей как подрядчик при выполнении строительных работ, рассказал о текущем ходе строительства канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ.

— Все работы производятся по графику. Работы будут производиться до 2023 года. Общая протяжённость дороги составляет около одного километра.

Канатная дорога будет состоять из двух параллельно расположенных секций и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Над рекой Амур запустят «вагончики» вместимостью до 110 пассажиров. Пропускная способность дороги – 457 человек в час или 6-7 тысяч человек в день. Планируется, что работать канатная дорога будет с 8 до 23 часов.

Глава региона Василий Орлов обратил внимание Алексея Чекункова на макет будущего аэропорта Благовещенска.

— Прошу обратить внимание на проект, вот так будет выглядеть аэропорт имени Муравьева-Амурского. Причём он будет сделан модульно, что подразумевает его модульное увеличение, – рассказал губернатор Приамурья.

— В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на Дальнем Востоке начинается масштабная работа по обновлению дальневосточных городов. Благовещенск, как видно, уже на этом пути находится несколько лет. Мы начинали проект «Золотой мили» с привлечением средств единой субсидии при поддержке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Прогресс видеть отрадно, и всё-таки мы в самом начале пути. Когда будет открыта канатная дорога, когда будет завершён мост через Зею, когда будет окончен масштабный проект по созданию туристического фасада не просто Благовещенска, но и всей России. Когда это всё запустится, я думаю, наступит новая страница и в отношениях наших приграничных регионов России и Китая, и будет реализован тот важный потенциал, который для Дальнего Востока является стратегией развития, – отметил глава Минвостокразвития.

Алексей Чекунков отметил важность того, что проект «Золотой мили» предусматривает не только транспортные объекты, но и строительство объектов культуры: музей русско-китайской дружбы и археологический музей.

— Что особенно отрадно, что очень много внимания уделено самым важным, самым маленьким нашим жителям, с тем количеством детских площадок, объектов отдыха и развлечения. Я думаю, это будет одно из самых популярных мест на Дальнем Востоке, – сказал Чекунков.