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сегодня, 10:34 10

В Благовещенске работает глава Минвостокразвития

Алексей Чекунков побывал на строительстве моста через Зею и канатной дороги

В Благовещенске работает глава Минвостокразвития
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 12:41

В среду, 2 февраля, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетил строительную площадку моста через Зею и канатной дороги. О ходе строительства главе Минвостокразвития рассказали губернатор области Василий Орлов и представитель СК «Мост».

Представитель строительной компании «Мост» рассказал, что в настоящий момент полностью готовы 13 опор мостового перехода из 26. В работе одновременно находятся семь опор. Он отметил, что в связи с паводками в летний период были некоторые отставания, поэтому сегодня направлены максимальные усилия на сооружение опор.

— Срок сдачи объекта – сентябрь 2023 года. На сегодняшний день мы пересмотрели технологию ввиду паводков 2021 года и ускоряемся, максимально работаем в зимний период. На сегодняшний день на объекте 800 человек, техники – 140 единиц, – рассказал Эдуард Давыдов, руководитель проекта АО «БТС-МОСТ». – Техническая готовность – более 50 %, принято заказчиком выполнение работ на сумму 9,3 миллиарда рублей, за 2021 год выполнили работы на 7,9 миллиарда рублей.

Глава региона Василий Орлов отметил, что СК «Мост» хорошо зарекомендовала себя на строительстве моста в Китай, а также на восстановлении обрушившегося в Свободном путепровода через Транссиб. Кроме этого, запланировано строительство путепроводов в других населённых пунктах.

После посещения строительной площадки моста через реку Зею представители областной власти и Алексей Чекунков направились на строительство трансграничной канатной дороги через реку Амур.

Представитель группы компаний «Регион», выступающей как подрядчик при выполнении строительных работ, рассказал о текущем ходе строительства канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ.

— Все работы производятся по графику. Работы будут производиться до 2023 года. Общая протяжённость дороги составляет около одного километра.

Канатная дорога будет состоять из двух параллельно расположенных секций и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Над рекой Амур запустят «вагончики» вместимостью до 110 пассажиров. Пропускная способность дороги – 457 человек в час или 6-7 тысяч человек в день. Планируется, что работать канатная дорога будет с 8 до 23 часов.

Глава региона Василий Орлов обратил внимание Алексея Чекункова на макет будущего аэропорта Благовещенска.

— Прошу обратить внимание на проект, вот так будет выглядеть аэропорт имени Муравьева-Амурского. Причём он будет сделан модульно, что подразумевает его модульное увеличение, – рассказал губернатор Приамурья.

— В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на Дальнем Востоке начинается масштабная работа по обновлению дальневосточных городов. Благовещенск, как видно, уже на этом пути находится несколько лет. Мы начинали проект «Золотой мили» с привлечением средств единой субсидии при поддержке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Прогресс видеть отрадно, и всё-таки мы в самом начале пути. Когда будет открыта канатная дорога, когда будет завершён мост через Зею, когда будет окончен масштабный проект по созданию туристического фасада не просто Благовещенска, но и всей России. Когда это всё запустится, я думаю, наступит новая страница и в отношениях наших приграничных регионов России и Китая, и будет реализован тот важный потенциал, который для Дальнего Востока является стратегией развития, – отметил глава Минвостокразвития.

Алексей Чекунков отметил важность того, что проект «Золотой мили» предусматривает не только транспортные объекты, но и строительство объектов культуры: музей русско-китайской дружбы и археологический музей.

— Что особенно отрадно, что очень много внимания уделено самым важным, самым маленьким нашим жителям, с тем количеством детских площадок, объектов отдыха и развлечения. Я думаю, это будет одно из самых популярных мест на Дальнем Востоке, – сказал Чекунков.

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#областная власть #строительство #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Молодцы, продолжайте работать!

    Вася, не подведи, выпроси средствов на что-нибудь

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Tуман +++

    Да побольше! Побольше!

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Предлагаю бассейн под открытым небом забабахать на площади Ленина. Чтобы и зимой можно было в нём плавать.

    Первый бассейн под открытым небом на границе!!! Рейтинг Васи взлетит выше канатки!

    Лозунг можно написать на администрации области: "С канатки - в воду!"

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 часа назад

    Деньги выделены...

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    в Хабаре в 1989 в открытом плавал, в комплексе армейском, 2 ил 3 их там было

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    Слушатели в шапках под каской, министр только в шапке, Василий бессмертный)))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Надо министра в школьную столовую на обед сводить. Так сказать, снять пробу. Интересно, сколько существует это министерство. И для чего?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    ...Вкладывают ли БЮДЖЕТНЫЕ деньги в "канатку" - кто ответит? И сколько? И есть ли уверенность, что они окупятся?

  • OT

    OT
    34 минуты назад

    Интересно а как сейчас проектируют? Сна

  • OT

    OT
    30 минут назад

    Интересно как сейчас проектируют? Сначала сроки задают и только потом проектируют или с начала технологии проектируют и исходя из технологий определяют сроки? Это очень важная сторона. А потом чьи научные институты задают технологии наши российские или иностранные? Иностранные не рассчитаны на наши геоклиматические условия и нагрузки.

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