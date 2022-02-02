Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:04 4

144 юных амурчанина привились от COVID-19

На заседании амурского правительства обсуждались вопросы по борьбе с коронавирусной инфекцией

144 юных амурчанина привились от COVID-19
Фото: pixabay.com

На прошедшем заседании правительства Амурской области обсуждались вопросы по защите населения от COVID-19. Губернатор Василий Орлов призвал амурчан к ревакцинации на рабочих местах.

На данный момент в регионе имеется 138 тысяч доз вакцины четырёх видов. Всего с начала прививочной кампании в Амурскую область поступило 629 210 доз вакцины.

— Мы получили 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации лиц, которые прошли полный курс вакцинации полгода назад. Учитывая то, что в июле-августе прошлого года была большая активность населения, все шли вакцинироваться, пора подумать о ревакцинации, – посоветовала глава амурского минздрава Светлана Леонтьева.

На прошлой неделе 6,5 тысячи амурчан ревакцинировались, а 3,5 тысячи человек полностью завершили вакцинацию.

Впервые в Амурской области стали прививать подростков. 144 человека в течение двух дней поставили прививку. Для детей младше 15 лет необходимо письменное согласие родителей, а дети старше 15 лет принимают решение самостоятельно.

Губернатор Приамурья призвал руководителей ревакцинировать своих сотрудников на местах.

— Руководителям учреждений, предприятий и организаций рекомендовал бы присоединиться к работе по ревакцинации населения. Поднимите списки вакцинированных сотрудников и обращайтесь, пожалуйста, в поликлиники. Медицинские организации охотно пойдут вам навстречу, организуют выездные бригады, которые ревакцинируют сотрудников на рабочих местах, – прокомментировал губернатор.

Полный курс вакцинации от COVID-19 в Амурской области прошло 74,3 процента от плана.

Прививочные пункты в торговых центрах в связи с низкой посещаемостью приостанавливают свою работу. Получить вакцину можно в стационарных прививочных пунктах на базе поликлиник.

Просмотров всего: 325

#COVID 19 #губернатор #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 8

В Амурской области выявили 175 новых случаев COVID-19
Власть 2

Новая больница в амурской Стойбе появится весной
Общество 9

Амурчанки пожаловались на закрытие роддома в Архаре
Коронавирус 3

В Амурской области зафиксировано 162 новых случая коронавируса
Комментарии
Показать все (4)
  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Вангую... Скоро рождаемость в Амурке упадёт ещё ниже.

    Вспомним Кению...

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Главный вакцинатор страны не стесняясь объявил в телевизоре о начале ЭКСПЕРИМЕНТА над детьми от 6 до 11 лет вакциной "Спутник М". Причём объявлен конкурс по отбору детей для этого самого ЭКСПЕРИМЕНТА. Они, как сказал великий вакцинатор, будут "набирать детишек" для ИСПЫТАНИЯ вакцины. Какие нормальные родители это позволят? Значит будут испытывать на детях из детских домов. А моё предложение: испытывайте на внуках вакцинатора или на детях и внуках чиновников. И что значит "дети с 15 лет будут принимать решение самостоятельно"? А если он(она) примут решение прыгнуть с крыши из-за не разделённой любви - тоже пусть принимают решение самостоятельно? Причём деньги для этого самого ЭКСПЕРИМЕНТА выделены и бюджета страны, то есть все мы ЭТО оплатили своими налогами...

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "дети старше 15 лет принимают решение самостоятельно" - и это правильно. Если родители радикальные антиваксеры, а подросток желает привиться, то сам и примет решение.

  • Metis

    Metis
    17 минут назад

    Для бота Myxira 1 час назад

    Да, ведь дети как раз обладают обширными знаниями о "вакцине гинзбурга-менгеле", жизненным опытом и психологической устойчивостью, чтобы принимать такие решения самостоятельно.

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь