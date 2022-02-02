144 юных амурчанина привились от COVID-19

На прошедшем заседании правительства Амурской области обсуждались вопросы по защите населения от COVID-19. Губернатор Василий Орлов призвал амурчан к ревакцинации на рабочих местах.

На данный момент в регионе имеется 138 тысяч доз вакцины четырёх видов. Всего с начала прививочной кампании в Амурскую область поступило 629 210 доз вакцины.

— Мы получили 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации лиц, которые прошли полный курс вакцинации полгода назад. Учитывая то, что в июле-августе прошлого года была большая активность населения, все шли вакцинироваться, пора подумать о ревакцинации, – посоветовала глава амурского минздрава Светлана Леонтьева.

На прошлой неделе 6,5 тысячи амурчан ревакцинировались, а 3,5 тысячи человек полностью завершили вакцинацию.

Впервые в Амурской области стали прививать подростков. 144 человека в течение двух дней поставили прививку. Для детей младше 15 лет необходимо письменное согласие родителей, а дети старше 15 лет принимают решение самостоятельно.

Губернатор Приамурья призвал руководителей ревакцинировать своих сотрудников на местах.

— Руководителям учреждений, предприятий и организаций рекомендовал бы присоединиться к работе по ревакцинации населения. Поднимите списки вакцинированных сотрудников и обращайтесь, пожалуйста, в поликлиники. Медицинские организации охотно пойдут вам навстречу, организуют выездные бригады, которые ревакцинируют сотрудников на рабочих местах, – прокомментировал губернатор.

Полный курс вакцинации от COVID-19 в Амурской области прошло 74,3 процента от плана.

Прививочные пункты в торговых центрах в связи с низкой посещаемостью приостанавливают свою работу. Получить вакцину можно в стационарных прививочных пунктах на базе поликлиник.