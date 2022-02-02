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Авиабилеты из Благовещенска в Москву попали в топ самых дорогих

Дороже стоит отправиться из Москвы в Таиланд или на Карибы

Авиабилеты из Благовещенска в Москву попали в топ самых дорогих
Фото: pixabay.com

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг самых дорогих авиабилетов, купленных россиянами в январе этого года. Попали туда и билеты Благовещенск – Москва – Благовещенск. Полёт бизнес-классом по такому маршруту обошёлся кому-то в 199 045 рублей.

В топ-20 самых дорогих авиабилетов вошли полёты из Москвы на Карибы, в Таиланд, а также рейсы с Дальнего Востока и обратно.

— Несколько самых дорогих перелётов были совершены из Москвы во Владивосток (как в одну сторону, так и туда-обратно). Также билеты, вошедшие в рейтинг самых дорогих по итогам января, были оформлены из Москвы в Благовещенск, Сочи, Хабаровск, Омск и из Краснодара в Красноярск, – рассказали в пресс-службе сервиса Туту.ру.

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#транспорт #туризм

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