Авиабилеты из Благовещенска в Москву попали в топ самых дорогих

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг самых дорогих авиабилетов, купленных россиянами в январе этого года. Попали туда и билеты Благовещенск – Москва – Благовещенск. Полёт бизнес-классом по такому маршруту обошёлся кому-то в 199 045 рублей.

В топ-20 самых дорогих авиабилетов вошли полёты из Москвы на Карибы, в Таиланд, а также рейсы с Дальнего Востока и обратно.

— Несколько самых дорогих перелётов были совершены из Москвы во Владивосток (как в одну сторону, так и туда-обратно). Также билеты, вошедшие в рейтинг самых дорогих по итогам января, были оформлены из Москвы в Благовещенск, Сочи, Хабаровск, Омск и из Краснодара в Красноярск, – рассказали в пресс-службе сервиса Туту.ру.