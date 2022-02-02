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сегодня, 10:13 0

Амурчанин похитил и убил коня

Мясо животного мужчина продал

Амурчанин похитил и убил коня
Фото: pixabay.com

43-летнего жителя села Волково обвиняют в конокрадстве. В октябре 2020 года амурчанин похитил жеребца в селе Новоалександровка Тамбовского района. Ночью мужчина попросил своего знакомого на автомобиле довезти его до села. Он убедил водителя в том, что является хозяином животного.

Злоумышленник прошёл за двор, перерезал ножом веревку, которой конь был привязан к столбу, и верхом скрылся с места совершения преступления. Коня мужчина убил, а мясо он привёз в Благовещенск и продал. 24 тысячи рублей, вырученные с продажи конины, амурчанин потратил на собственные нужды.

Утром место забоя обнаружили местные жители. Они сообщили об этом участковому полиции. В отделение с заявлением обратился хозяин животного.

В полиции установили личность подозреваемого. Оказалось, что с декабря 2021 года он уже отбывает наказание в исправительном учреждении за совершение другого преступления. Свою вину в краже амурчанин полностью признал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает управление МВД по Амурской области.

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#животные #жизнь #криминал #происшествия

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