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сегодня, 10:15 5

София: «Я хочу стать изобретателем»

А кем вы мечтали стать в 8 лет?

София: «Я хочу стать изобретателем»

Недавно мы провели опрос: «Чем увлекаются ваши дети?». Среди множества ответов про спорт и творческие секции наш взгляд зацепился вот за что: моя дочь сделала сигнализацию и выжигатель.

Собрав мобильную бригаду, мы отправились в гости к Софии. Портативный выжигатель из шприца, иголок и батареек; сигнализация из прищепки и нити – небольшой набор маленького изобретателя.

Помимо научных увлечений, София занимается танцами, вокалом, а в свободное время – создаёт простые мультфильмы и игры.

О том, из чего состоит выжигатель, как отойти от гончарного дела и влюбить в науку, смотрите в нашем видео.

Просмотров всего: 529

#Видео: Разное

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Я мечтал поймать воробья и сделать из него чучело.

    Но что-то пошло не так...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Декстер? Ты ли это?

    )))

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Да не, Декстер совсем не воробьёв убивал)) А девочка что же - пусть станет изобретателем, успехов ей.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Алиса65, таки он тоже не с людей начал))

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Простите,ЛайКа. Я сериал не смотрела, только читала сюжет, не любитель я таких фильмов...

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