София: «Я хочу стать изобретателем»

Недавно мы провели опрос: «Чем увлекаются ваши дети?». Среди множества ответов про спорт и творческие секции наш взгляд зацепился вот за что: моя дочь сделала сигнализацию и выжигатель.

Собрав мобильную бригаду, мы отправились в гости к Софии. Портативный выжигатель из шприца, иголок и батареек; сигнализация из прищепки и нити – небольшой набор маленького изобретателя.

Помимо научных увлечений, София занимается танцами, вокалом, а в свободное время – создаёт простые мультфильмы и игры.

О том, из чего состоит выжигатель, как отойти от гончарного дела и влюбить в науку, смотрите в нашем видео.