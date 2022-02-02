Краснокнижного хищника держали в квартире жители Еврейской автономной области

Фото: @amurtigercenter

В квартире в Еврейской автономной области содержался краснокнижный пернатый хищник.

Птицу изъяла полиция. Филина передали в центр «Тигр» для лечения и реабилитации. Птица оказалась нездорова и не могла летать.

— По результатам обследования у птицы был выявлен перелом крыла. О дальнейшей судьбе хищника говорить ещё рано. Из хороших новостей – филин начал есть, а когда хороший аппетит, это уже полпути к выздоровлению, – рассказали специалисты центра «Тигр».

Накануне спасённого в центре орлана-белохвоста отпустили на волю. У птицы был серьёзно повреждён клюв, из-за чего развилось сильное истощение.