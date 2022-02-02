В посёлке Ушумун в пожаре погиб мужчина
Спасатели больше часа сражались с огнём
Сообщение о пожаре в посёлке Ушумун Магдагачинского района поступило рано утром 1 февраля. По улице Кооперативной горел жилой дом. В тушении пожара оказались задействованы специалисты пожарно-спасательной части № 35 и пожарного поста посёлка. С огнём боролись восемь человек и две единицы техники.
На локализацию пожара пожарным потребовалось больше часа. В огне погиб мужчина 1964 года рождения.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает главное управление МЧС по Амурской области.
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