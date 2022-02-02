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сегодня, 09:13 0

В Амурской области установили современную систему оповещения

На реализацию проекта потратили 136 миллионов рублей

В Амурской области установили современную систему оповещения
Фото: pixabay.com

В 2021 году завершили трёхлетний проект по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Амурской области, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

1 декабря прошлого года прошли приёмочные испытания, по результатам которых система была введена в эксплуатацию. Она отвечает всем современным техническим требованиям, в том числе и требованиям по защите информации и обеспечению защиты каналов связи.

В минсельхозе отметили, что общая стоимость проекта составила 136 миллионов рублей.

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#МЧС #областная власть

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