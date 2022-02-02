В Амурской области установили современную систему оповещения

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В 2021 году завершили трёхлетний проект по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Амурской области, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

1 декабря прошлого года прошли приёмочные испытания, по результатам которых система была введена в эксплуатацию. Она отвечает всем современным техническим требованиям, в том числе и требованиям по защите информации и обеспечению защиты каналов связи.

В минсельхозе отметили, что общая стоимость проекта составила 136 миллионов рублей.