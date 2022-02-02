Амурчане рассказали, что им сложно дозвониться до РКЦ

Фото: Амур.инфо

На протяжении недели в редакцию Амур.инфо поступали жалобы на работу диспетчеров РКЦ. Люди пишут о том, что дозвониться до call-центра практически невозможно. Наш корреспондент решил проверить, так ли это, а также узнать, с чем связано долгое ожидание ответа.

«Благовещенский РКЦ, посмотрите на отзывы граждан, это какой-то кошмар! Нереально до них дозвониться! Почему никто не обращает на это внимания?» – жалобы такого характера поступали в редакцию Амур.инфо.

В порядке эксперимента мы решили позвонить в РКЦ около 10 часов утра. В режиме тонового набора выбрали пункт меню – «передача показаний». Девушка-робот механическим голосом сказала о том, что наш номер очереди «два», ожидание составит две минуты. Через 9 минут и 19 секунд ожидания освободившийся диспетчер ответил на наш звонок. На вопрос, сколько человек обслуживает линию, девушка ответила, что не может давать комментарии, и перевела звонок на руководителя.

— Сейчас ежедневно работают три диспетчера, сотрудники call-центра. До этого линия была перегружена из-за пиковой нагрузки. Звонков было больше, чем в обычные месяцы. Сейчас такой проблемы нет и можно легко дозвониться, – рассказали в администрации РКЦ.