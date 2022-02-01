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сегодня, 18:26 1

В амурской области официально зарегистрировали федерацию пилонного спорта

Приказ опубликован на сайте регионального минспорта

В амурской области официально зарегистрировали федерацию пилонного спорта
Фото: pixabay.com

В Приамурье официально зарегистрировали федерацию пилонного спорта. Соответствующий приказ опубликовали на сайте министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Справка АИ:

Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики в России является официальной организацией, которую признала Международная федерация пилонного спорта (IPSF). В октябре 2017 года IPSF приобрела статус мирового наблюдателя по пилонному спорту и воздушной гимнастике. Кроме того, она входит во всемирное антидопинговое агентство WADA. В России проводятся соревнования по данному виду спорта.

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#спорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    А напишите, где такие соревнования проходят?

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