В амурской области официально зарегистрировали федерацию пилонного спорта

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В Приамурье официально зарегистрировали федерацию пилонного спорта. Соответствующий приказ опубликовали на сайте министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Справка АИ:

Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики в России является официальной организацией, которую признала Международная федерация пилонного спорта (IPSF). В октябре 2017 года IPSF приобрела статус мирового наблюдателя по пилонному спорту и воздушной гимнастике. Кроме того, она входит во всемирное антидопинговое агентство WADA. В России проводятся соревнования по данному виду спорта.