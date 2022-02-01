Амурчане, прописавшие в своих домах по 20 гастарбайтеров, выйдут на общественные работы

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В понедельник, 31 января, Благовещенский городской суд рассмотрел дело в отношении трёх жителей областного центра. Амурчане прописали в своих квартирах до 20 гастарбайтеров, а когда им назначили штраф за это – проигнорировали его.

Решением суда наказание в виде штрафа заменили на более суровое – общественные работы. Нарушителям закона назначили по 60, 100 и 200 часов обязательных работ. Теперь благовещенцы ежедневно будут обязаны отбывать наказание под контролем сотрудников управления ФСИН.

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#суды

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Юлия Медведева