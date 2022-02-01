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Амурчане, прописавшие в своих домах по 20 гастарбайтеров, выйдут на общественные работы

Три жителя Благовещенска проигнорировали штрафы и получили более суровое наказание

Амурчане, прописавшие в своих домах по 20 гастарбайтеров, выйдут на общественные работы
Фото: pixabay.com

В понедельник, 31 января, Благовещенский городской суд рассмотрел дело в отношении трёх жителей областного центра. Амурчане прописали в своих квартирах до 20 гастарбайтеров, а когда им назначили штраф за это – проигнорировали его.

Решением суда наказание в виде штрафа заменили на более суровое – общественные работы. Нарушителям закона назначили по 60, 100 и 200 часов обязательных работ. Теперь благовещенцы ежедневно будут обязаны отбывать наказание под контролем сотрудников управления ФСИН.

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#суды

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    А может лучше было принудительно заселить по 20 гастарбайтеров в каждую такую квартиру? Мне кажется это тоже "отрезвит" желающих прописывать.

  • Васильев Вася

    Васильев Вася
    1 час назад

    А еще паспортисток надо сажать за взятки. Не просто же так они прописывали.

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