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1февраля
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сегодня, 18:53 0

В Благовещенске создадут музей российско-китайской дружбы

Он будет про человечность

В Благовещенске создадут музей российско-китайской дружбы
Фото: amur-china.ru

Музей современной истории российско-китайских отношений разместится в Трибуна-холле на новом участке набережной Амура. Как заявляют инициаторы его создания, он будет про человеческие истории двух народов.

Накануне идею создания музея обсудили амурские власти и общественники.

— Музей в значительной степени должен отражать человеческие связи между жителями Амурской области, провинции Хэйлунцзян – через поездки, работу, учёбу, отдых, через смешанные браки, культурные мероприятия, труд предпринимателей-челноков. Также обсуждалась возможность отражения взаимодействия амурчан и жителей соседней китайской провинции с середины 40-х годов XX века, с момента начала выступления Советской армии на территорию Китая для освобождения от японских милитаристов, либо с 20-30-х годов, когда значительная часть русских эмигрантов была принята в Харбине, – рассказал председатель регионального отделения общественной организации «Общество российско-китайской дружбы» Борис Белобородов.

В музее, по замыслу, будет выставочная зона, пространства для конференций, лекторий. А кроме всего этого: кафе русско-китайской кухни.

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#Китай #культура

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