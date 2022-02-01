В Амурской области выявили 175 новых случаев COVID-19

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Не привиты против COVID-19 оказались 137 человек из общего числа заразившихся. По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, у 154 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (88 %), у 21 – в виде пневмонии (12 %).

Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. Показатель заболеваемости – 7 611,35 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом в области зарегистрировали 59 509 заражений коронавирусом. 58 047 человек выздоровели, 677 – скончались.

Всего обследовано на COVID-19 1 653 905 человек, в том числе за последние сутки – 2 886.