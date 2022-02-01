В Амурской области выявили 175 новых случаев COVID-19
Пять человек скончались
За прошедшие сутки в Амурской области зарегистрировали 175 новых случаев заражения коронавирусом. 63 человека госпитализировали, 71 пациент выздоровел, пять больных скончались, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Не привиты против COVID-19 оказались 137 человек из общего числа заразившихся. По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, у 154 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (88 %), у 21 – в виде пневмонии (12 %).
Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. Показатель заболеваемости – 7 611,35 на 100 тысяч населения.
С нарастающим итогом в области зарегистрировали 59 509 заражений коронавирусом. 58 047 человек выздоровели, 677 – скончались.
Всего обследовано на COVID-19 1 653 905 человек, в том числе за последние сутки – 2 886.
Просмотров всего: 360