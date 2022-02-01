Новая больница в амурской Стойбе появится весной

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В селе Стойба Селемджинского района заканчивается стройка участковой больницы. Рабочие занимаются внутренней отделкой и электромонтажными работами, сообщает пресс-служба областного минздрава.

По контракту одноэтажная больница площадью около 600 квадратных метров будет включать в себя дневной стационар, процедурный кабинет, кабинеты врачей, лабораторию – всего 11 помещений. В подвале оборудуют бытовые комнаты и тепловой узел. Строительство идёт по поручению президента Российской Федерации: с просьбой о содействии к Владимиру Путину обратился местный житель.

Участковая больница обслуживает население села, а это 663 человека, 58 из которых – дети. Также в больнице нередко оказывается экстренная помощь мимо проезжающим пациентам: учреждение расположено между Февральском, Экимчаном, Коболдо, Златоустовском и другими посёлками. В районе обслуживания Стойбинской участковой больницы также расположен Маломырский рудник, на котором трудятся более тысячи человек, и небольшие золотодобывающие предприятия.

— Старое здание Стойбинской больницы находится в аварийном состоянии, перевод в другое здание рассматривался министерством здравоохранения и администрацией района, но подходящих зданий в Стойбе нет – все имеющиеся здания по СанПиНу не подходят для оказания услуг по лечебной деятельности. В новом строящемся здании кабинеты будут оснащены по стандарту оказания медицинской помощи в участковой больнице. Отдельно размещен дневной стационар и кабинеты поликлиники, в том числе для приема детей. Несмотря на отсутствие в Стойбинской участковой больнице педиатра и акушера-гинеколога, кабинеты для этих специалистов будут предусмотрены и оборудованы всем необходимым для приема граждан во время выездной работы врачей из поликлиники Экимчана, – рассказала главврач больницы Светлана Гумлевая.

Готовность объекта составляет 80 процентов.

— Ранее участковая больница Стойбы находилась в деревянном здании. Её помещения обветшали, оборудование также исчерпало свой ресурс, поэтому вопрос строительства нового здания и оснащения его современным оборудованием стоял достаточно остро. Сейчас возведение объекта вышло на финишную прямую, весной текущего года больница будет сдана. Финансирование строительства ведется за счет дополнительных доходов областного бюджета. На эти цели выделено 125,6 миллиона рублей, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.