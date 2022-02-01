На Чукотке школьника будут судить за кражу и подготовку к теракту

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Подросток тайно перевёл более 170 тысяч рублей со счёта знакомого другим людям. Когда деньги оказались у него, он потратил их на свои нужды.

13 октября прошлого года обвиняемый на свой странице в одной из социальных сетей написал, что собирается напасть на свою школу с оружием. Когда его задержали, заявил, что просто пошутил.

Школьник полностью признался в совершённых преступлениях и возместил причинённый ущерб своему знакомому. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.