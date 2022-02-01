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Ольга Орлова рассказала, почему не поёт песни Жанны Фриске

Орлова до сих пор переживает смерть любимой подруги

Ольга Орлова рассказала, почему не поёт песни Жанны Фриске
Фото: joinfo.com

Ольгу Орлову и Жанну Фриске связывала многолетняя дружба. Со дня смерти певицы прошло более шести лет, но Ольге все ещё больно вспоминать о трагедии. Недавно она призналась, что никогда не исполняет песен Жанны и не может их даже слушать, сообщает «СтарХит».

Орлова и Фриске начали дружить в то время, когда вместе выступали в группе «Блестящие». Впоследствии певицы покинули коллектив и стали работать сольно, но оставались близкими подругами. Когда Жанна родила сына, именно Ольга стала крёстной Платона.

Во время болезни певицы Орлова находилась рядом и поддерживала подругу. Она верила, что Фриске сможет победить рак, но чуда не произошло. Со смерти Жанны прошло уже более шести лет, но Ольге все ещё больно вспоминать о трагедии.

Она призналась, что никогда не поёт песни Жанны в караоке и не любит, когда их исполняет кто-то другой. По словам Орловой, она до сих пор тяжело переживает смерть подруги, поэтому ей больно даже слушать её хиты.

Ольгу также расстраивает то, что Дмитрий Шепелев не даёт ей встречаться с крестником. После смерти Жанны телеведущий оборвал все связи с её близкими. Родители Фриске много лет пытались добиться возможности видеть внука, но безрезультатно.

Ольга сохранила хорошие отношения с семьёй подруги и всегда поддерживает родителей Жанны в конфликтах с Шепелевым. Также в память о Фриске Орлова выпустила трогательную песню. Она не раз признавалась, что Жанна навсегда останется для неё важным и близким человеком.

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#память #шоу-бизнес

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