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сегодня, 16:20 1

В Чигирях после поручения генерального прокурора РФ в доме ветерана труда появилась вода

Водоснабжение подключили сразу после внесения представления

В Чигирях после поручения генерального прокурора РФ в доме ветерана труда появилась вода
Фото: pixabay.com

В Амурской области жительница села Чигири, ветеран труда, обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову во время личного приёма. Пожилая женщина пожаловалась на отсутствие центрального водоснабжения в её частном доме, сообщает прокуратура Амурской области.

Амурчанка таскала воду в вёдрах. При этом водопровод находится в нескольких метрах от её участка. Игорь Краснов поручил организовать проверку, во время которой выяснилось, что министерство ЖКХ региона нарушило закон, не создав условия для обеспечения сельчан услугами водоснабжения. Такая проблема была и у других жителей Чигирей.

Местным властям генпрокурор внёс представление. В этот же день вопрос с водой разрешился. Центральное водоснабжение подключили как к дому обратившейся, так и к домам других сельчан, расположенных рядом.

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#Благрайон #ЖКХ

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Вопрос: а генеральный прокурор не может выписать представление сразу всем муниципалитетам России, чтобы везде исполняли закон? понимаю, что "бумага" длинная получится, но зато "одним махом семерых убивахом". И не надо будет больше ездить по регионам, выслушивать жалобы бабушек и дедушек по таким вопросам. Как вам мое рационализаторское предложение Игорь Викторович?

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