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70-летний Виктор Сухоруков признался, что впервые снялся в любовных сценах

Сухоруков рассказал о съёмках в сериале «Цыплёнок жареный» (18+)

70-летний Виктор Сухоруков признался, что впервые снялся в любовных сценах
Фото: Яндекс.Дзен

На Первом канале стартовал показ сериала «Цыпленок жареный», который рассказывает о Санкт-Петербурге начала 20-х годов, о введении НЭПа и сухом законе. Одну из главных ролей в фильме сыграл Виктор Сухоруков. Накануне премьеры 70-летний актёр поделился впечатлениями о съёмках в шоу «Вечерний Ургант», сообщает «Вокруг ТВ».

Сухоруков рассказал, что в сериале «много сенсационного». По его словам, сенсация в том, что в фильме занято около 400 актёров. Виктор Иванович также признался, что он впервые играет героя-любовника и в первый раз целовался на камеру.

70-летний Сухоруков отметил, что пересмотрел сцены с собой и Ириной Пеговой, и ему стало неловко. При этом во время съёмок ему доставило большое удовольствие воплощать на экране образ мафиози-любовника.

Как сообщает радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, как снимались интимные сцены, Сухоруков ответил, что «это было очень даже приятно». При этом он был счастлив «не только от результата, но и от процесса».

Актёр признался, что раньше таких ролей не играл. По его словам, после такой роли «можно помирать и не страшно».

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#кино #шоу-бизнес

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