Амур.инфо публикует видео с расклейщиками подозрительных объявлений

Фото: читатель Амур.инфо

На кадрах короткого ролика видно, что к подъезду подошла девушка, приклеила на доску объявлений листовку, а после сфотографировала свою «работу» на смартфон. Видимо, для отчета.

Насколько известно редакции Амур.инфо, этот видеоролик уже находится в распоряжении правоохранительных органов.