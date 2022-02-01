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сегодня, 15:37 0

Амур.инфо публикует видео с расклейщиками подозрительных объявлений

Листовки призывают переводить деньги на «лечение больного ребёнка»

Амур.инфо публикует видео с расклейщиками подозрительных объявлений
Фото: читатель Амур.инфо

19 января Амур.инфо сообщало о том, что в Благовещенске начали появляться подозрительные объявления о сборе средств на лечение ребёнка. Амурчанина, приславшего информацию, смутило, что он не знает такого ребёнка – в объявлении утверждалось, что ребёнок живёт в этом доме. За несколько минут поиска в интернете он выяснил, что такие же объявления, с одним и тем же фото ребёнка, но с разными именами, появляются в разных городах России. Сегодня в редакцию прислали видео с «промоутером», расклеивающим эти листовки.

На кадрах короткого ролика видно, что к подъезду подошла девушка, приклеила на доску объявлений листовку, а после сфотографировала свою «работу» на смартфон. Видимо, для отчета.

Насколько известно редакции Амур.инфо, этот видеоролик уже находится в распоряжении правоохранительных органов.

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#происшествия #дети #криминал

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