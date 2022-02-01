В Амурской области бывшего сотрудника ФСИН осудили за взятку

Фото: СУ СК России по Амурской области

В Амурской области осудили бывшего сотрудника управления Федеральной службы исполнения наказаний за взятки, мошенничество и превышение полномочий. Как сообщает региональное следственное управление СК России, в одном случае мужчина получил 20 тысяч рублей, а во втором – мобильный телефон.

По данным суда, в 2018 году одного из осуждённых перевели в колонию в Амурской области. Сотрудник ФСИН сказал заинтересованному человеку, что перевод сделали при его содействии, что не являлось правдой. За это мошенник получил 20 тысяч рублей. 30 декабря 2019 года сотрудник получил новенький мобильный телефон в качестве взятки за то, что передал сотовый осуждённым в исправительную колонию.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности регионального управления ФСИН совместно с сотрудниками ФСБ.

Приговором Амурского областного суда виновному назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 390 тысяч рублей. Мужчину лишили специального звания и права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.