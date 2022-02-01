Благовещенец украл деньги с карты друга

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В Благовещенске мужчину признали виновным в краже с банковского счёта, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В августе прошлого года знакомый осуждённого дал ему банковскую карту, чтобы мужчина купил алкоголь. Получив карту, злоумышленник решил снять с неё деньги. Он, зная ПИН-код, снял 2 000 рублей, а потом не смог остановиться. Он снимал деньги в течение двух дней, украв 79 тысяч рублей.

Отмечается, что благовещенец возместил ущерб потерпевшему. Суд назначил виновнику два года лишения свободы условно.