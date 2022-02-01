С Новым годом! Наш город находится на границе двух стран, и праздник соседей, как и наш, нужно любить и уважать.

Китайский Новый год – самый важный праздник в этой стране. Жители могут забывать про свой день рождения, но про Новый год они не забудут никогда. Все спешат домой, к семье, где бы они ни находились. Новогодние праздники считаются исключительно семейными, и в каждой китайской семье есть одна обязательная традиция – лепка пельменей.

Директор института Конфуция Ван Сяомэй провела мастер-класс для детей из Алексеевской гимназии по лепке пельменей. Мы не упустили возможность и присоединились к процессу.

Цзяоцзы – так звучит традиционное название новогодних пельменей. Основные особенности – тонко раскатанное тесто и форма.

Китайцы считают, что по виду пельмени похожи на слиток «Юаньбао», символизирующий достаток, и поедание таких «слитков» во время праздника Чуньцзе (начало нового года по традиционному китайскому Лунному календарю) – это процесс «приёма капитала».

Обычно, когда китайцы лепят пельмени, вкладывают в один из них монетку, в другой – красный сахар, в третий – арахис или каштан. Если вам попался пельмень с монеткой – он сулит богатство в новом году, если с сахаром или арахисом – ваша жизнь в новом году будет очень сладкой, с каштаном – ждите пополнение в семье.

Начинка может быть самая разная, от овощной до морской. Для пожилого возраста лучше подойдут овощные начинки, так как они легче усваиваются. Дети предпочитают мясные. В Китае в мясные начинки кладут свинину или говядину. Белое мясо остается в стороне и используется редко.





Мы поздравляем вас с началом нового года по китайскому лунному календарю и настоятельно рекомендуем провести время с семьёй за лепкой вкусного ужина!