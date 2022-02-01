В Ташкенте завели уголовное дело на женщину, бросившую трёхлетнюю дочь в вольер к медведю
30-летняя жительница Ташкента находилась в депрессии из-за отъезда мужа
В зоопарке Ташкента женщина бросила в вольер к медведю свою трёхлетнюю дочь. Девочка от падения получила черепно-мозговые травмы, но осталась жива. В отношении матери возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, женщина находилась в депрессии из-за семейных проблем, пишут «Аргументы и факты».
Посетители зоопарка в Ташкенте стали свидетелями жуткой сцены, разыгравшейся у вольера медведя. Женщина сбросила к хищнику свою трёхлетнюю дочь. Люди не ожидали такого развития событий и пытались ей помешать, но безуспешно. К ужасу свидетелей, малышка упала в бетонный ров, оказавшись во власти медведя.
Кавказский бурый медведь следил за действиями женщины, он подошёл к девочке, понюхал и отошёл. Сотрудники зоопарка быстро среагировали и заманили животное во внутреннее помещение, чтобы вынести ребёнка.
Врачи диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, полученные в результате падения с высоты. В настоящее время девочка в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медиков. Администрация зоопарка объявила о том, что берёт на себя расходы, связанные с лечением ребёнка.
Прокуратура Ташкента возбудила в отношении женщины уголовное дело, сейчас ведётся следствие.
Министерство по делам семьи сообщило, что 30-летняя жительница Ташкента находилась в депрессии из-за отъезда мужа. По данным ведомства, её супруг отказался с ней жить и уехал в Россию.
Подозреваемая работает преподавателем в одном из ташкентских вузов. Социальные службы дважды оказывали помощь её детям, а сама она получала юридическую консультацию по вопросам жилья и развода.
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