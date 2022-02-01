В Ташкенте завели уголовное дело на женщину, бросившую трёхлетнюю дочь в вольер к медведю

Посетители зоопарка в Ташкенте стали свидетелями жуткой сцены, разыгравшейся у вольера медведя. Женщина сбросила к хищнику свою трёхлетнюю дочь. Люди не ожидали такого развития событий и пытались ей помешать, но безуспешно. К ужасу свидетелей, малышка упала в бетонный ров, оказавшись во власти медведя.

Кавказский бурый медведь следил за действиями женщины, он подошёл к девочке, понюхал и отошёл. Сотрудники зоопарка быстро среагировали и заманили животное во внутреннее помещение, чтобы вынести ребёнка.

Врачи диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, полученные в результате падения с высоты. В настоящее время девочка в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медиков. Администрация зоопарка объявила о том, что берёт на себя расходы, связанные с лечением ребёнка.

Прокуратура Ташкента возбудила в отношении женщины уголовное дело, сейчас ведётся следствие.

Министерство по делам семьи сообщило, что 30-летняя жительница Ташкента находилась в депрессии из-за отъезда мужа. По данным ведомства, её супруг отказался с ней жить и уехал в Россию.

Подозреваемая работает преподавателем в одном из ташкентских вузов. Социальные службы дважды оказывали помощь её детям, а сама она получала юридическую консультацию по вопросам жилья и развода.