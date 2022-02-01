На Итурупе пара быков подралась прямо в океанских волнах
Эпичную битву сняла местная жительница
На острове Итуруп Курильской гряды два быка устроили «по-киношному» эпическую битву прямо в океанских волнах. Сражение, которому позавидовали бы древнегреческие герои, сняла местная жительница, пишет @fareast_sakh.
Животные часто гуляют по берегу океана на острове в поисках пищи, пишут местные жители. Однако настолько серьёзные баталии происходят достаточно редко. Сражение закончилось отступлением одного из соперников.
«Романтично. Наверное, тёлочка на берегу», – предположили пользователи соцсетей.
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#Дальний Восток #животные #природа