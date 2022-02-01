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сегодня, 14:57 1

В Хабаровском крае застрелили краснокнижную тигрицу

Тушу спрятали в тайник

В Хабаровском крае застрелили краснокнижную тигрицу
Фото: министерство природных ресурсов Хабаровского края

В районе имени Лазо в Хабаровском крае нашли тщательно замаскированный тайник с тушей убитой тигрицы. Как сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов, погибшее животное – самка, её возраст около четырёх-пяти лет.

На туше обнаружили несколько отверстий от пулевых ранений. Тайник с тигрицей находился в 32 километрах к северо-востоку от посёлка Солонцовый, в урочище ключа Болотистый, в районе верхнего склада лесозаготовительного участка, в 15 метрах от лесовозной дороги. Спрятанную тушу нашли 29 января государственные инспекторы службы по охране животного мира и ООПТ в ходе рейда.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконном отстреле тигра.

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#Дальний Восток #животные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    5 часов назад

    Ну вот просто интересно. За сколько можно шкуру продать? Миллион? Да и то никто не заплатит. В России она нахрен никому не упала, а в Китай ее еще тащить как-то надо.

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