В Хабаровском крае застрелили краснокнижную тигрицу

Фото: министерство природных ресурсов Хабаровского края

В районе имени Лазо в Хабаровском крае нашли тщательно замаскированный тайник с тушей убитой тигрицы. Как сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов, погибшее животное – самка, её возраст около четырёх-пяти лет.

На туше обнаружили несколько отверстий от пулевых ранений. Тайник с тигрицей находился в 32 километрах к северо-востоку от посёлка Солонцовый, в урочище ключа Болотистый, в районе верхнего склада лесозаготовительного участка, в 15 метрах от лесовозной дороги. Спрятанную тушу нашли 29 января государственные инспекторы службы по охране животного мира и ООПТ в ходе рейда.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконном отстреле тигра.