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Фильм, снятый в Благовещенске, участвует в отборе на Каннский кинофестиваль

Амурский режиссер рассказал корреспонденту Амур.инфо о своей работе

Фильм, снятый в Благовещенске, участвует в отборе на Каннский кинофестиваль
Фото: Мамедов Рамиль

Летом 2021 года амурский режиссер Рамиль Мамедов снял в Благовещенске короткометражный фильм «Смайл». Свою работу он отправил на официальный отбор короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля. Корреспондент Амур.инфо связался с режиссером и узнал некоторые подробности этого проекта.

— Короткометражный фильм «Смайл» – это антиутопия о фальшивых эмоциях. Можно сказать, что это смесь «Черного зеркала» (18+) и романа «1984» (16+), – рассказал в телефонном разговоре режиссёр картины Рамиль Мамедов.

Он добавил, что главные роли в его киноработе играли профессиональные актёры амурских театров. Роли второго плана и массовки исполнили в большинстве своём начинающие актёры. Буквально пара человек не имели актёрского опыта.

Результаты конкурсного отбора станут известны в конце марта этого года.

Отметим, что это не первая работа Рамиля Мамедова. Ранее он участвовал в кинофестивале короткометражек 12-th Independent International Internet Short Film Festival с фильмом «Молчание».

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#конкурсы #культура

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