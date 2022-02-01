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сегодня, 14:20 1

Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду и крал телевизоры

Ущерб превысил сто тысяч рублей

Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду и крал телевизоры
Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Житель Хабаровска обчищал съёмные квартиры, для маскировки надев женский парик и одежду. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, от рук «псевдодамы» пострадали три квартиры, а ущерб превысил 100 тысяч рублей.

В декабре прошлого года 33-летний подозреваемый снимал посуточно квартиры в Индустриальном районе города и копировал ключи. Через несколько дней после отъезда мужчина возвращался и проникал в жилище. Из квартир фигурант выносил плазменные телевизоры.

Похищенную технику хабаровчанин продал на городском рынке за 30 тысяч рублей, а деньги потратил на бытовые нужды.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Любитель переодеваний находится под подпиской о невыезде. Похищенные телевизоры вернули владельцам.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    Представил, как обрадуются сокамерники, узнав подробности преступления. )))

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