Павел Прилучный требует 4,5 миллиона рублей с избившего его калининградского бизнесмена

В ноябре 2020 года появились сообщения о том, что Павла Прилучного избили в Калининграде, где он находился на съёмках. По версии следствия, в одном из ночных клубов Владимир Семёнов несколько раз ударил актёра, прилетевшего из Москвы. В результате Прилучный получил серьёзную черепно-мозговую травму с переломом костей.

Из-за нанесённых побоев артисту пришлось отложить съёмки в нескольких проектах, а также перенести операцию, которая повлияла на его внешность.

Теперь Павел требует от избившего его бизнесмена 4 млн 438 тыс. рублей. Кроме того, Владимиру Семёнову заявлен иск об имущественном ущербе на 1,1 млн рублей, который был подан ООО «А1 Студио».

Как пишет «Московский комсомолец», владелец клуба Владимир Семёнов ранее заявлял, что в ту ночь Прилучный приехал в его заведение в нетрезвом состоянии и сам настаивал на спарринге. По словам бизнесмена, он отказывался от поединка и ударил актёра только один раз, когда тот начал атаковать его.