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Павел Прилучный требует 4,5 миллиона рублей с избившего его калининградского бизнесмена

Прилучный подал иск к владельцу ночного клуба Владимиру Семёнову

Павел Прилучный требует 4,5 миллиона рублей с избившего его калининградского бизнесмена
Фото: severinform.ru

Павел Прилучный осенью 2020 года получил травмы в Калининграде в результате драки с владельцем ночного клуба Владимиром Семёновым. Сейчас актёр требует в суде возмещения морального вреда и имущественного ущерба в размере почти 4,5 миллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В ноябре 2020 года появились сообщения о том, что Павла Прилучного избили в Калининграде, где он находился на съёмках. По версии следствия, в одном из ночных клубов Владимир Семёнов несколько раз ударил актёра, прилетевшего из Москвы. В результате Прилучный получил серьёзную черепно-мозговую травму с переломом костей.

Из-за нанесённых побоев артисту пришлось отложить съёмки в нескольких проектах, а также перенести операцию, которая повлияла на его внешность.

Теперь Павел требует от избившего его бизнесмена 4 млн 438 тыс. рублей. Кроме того, Владимиру Семёнову заявлен иск об имущественном ущербе на 1,1 млн рублей, который был подан ООО «А1 Студио».

Как пишет «Московский комсомолец», владелец клуба Владимир Семёнов ранее заявлял, что в ту ночь Прилучный приехал в его заведение в нетрезвом состоянии и сам настаивал на спарринге. По словам бизнесмена, он отказывался от поединка и ударил актёра только один раз, когда тот начал атаковать его.

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