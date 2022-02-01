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сегодня, 14:02 10

В Подмосковье контрактник случайно застрелил сослуживца

Военному грозит до пяти лет лишения свободы

В Подмосковье контрактник случайно застрелил сослуживца
Фото: pixabay.com

В Московской области из-за неосторожного обращения с оружием контрактник случайно застрелил призывника. Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Инцидент произошёл в военной части 51890. В комнате для хранения оружия старший прапорщик грубо нарушил правила обращения с оружием и случайно выстрелил из пистолета. Пуля попала в призывника-ефрейтора, мужчина погиб на месте.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все причины произошедшего. Они опрашивают очевидцев и других свидетелей. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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#происшествия #армия #криминал

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    Охотно верю, что случайно! В оружейке... В срочника... Старший прапорщик... Наповал... Такое возможно только случайно! )

  • Алиса65

    Алиса65
    6 часов назад

    И всё же, наверное, случайно. Никто не станет даже в врага стрелять в оружейке, что бы потом присесть на 5 лет. Такие случаи бывали всегда, и к сожалению будут.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    Алиса, а как часто вы посещаете оружейные комнаты в российской армии?

  • Victrix

    Victrix
    6 часов назад

    Офисный планктон, а как часто в вас стреляли в оружейке из пистолета? В меня, например, один раз.

  • Алиса65

    Алиса65
    6 часов назад

    Офисный планктон, Муж посещал довольно часто... И потом, такое случается не только в оружейных комнатах...

  • капрал

    капрал
    5 часов назад

    Пока служил в армии (2010-2011) в моей части трижды были случаи стрельбы (без трупов). Один раз в моём карауле, дембель утром в пулеулавливатель вернувшись со смены поста, сонный начкар не среагировал на неотсоединеный магазин. Я в тот караул когом был (контрольно-охранная группа). Второй раз опять же мой караул другой менял и при смене поста, подымаясь на постовую вышку один из бойцов как-то неуклюже брямкнул автоматом об лестницу и разводящий сменяющего караула подумал, что тот затвором патрон дослал. Разводящий ничего лучше не придумал, как не снимая автомат с плеча бойца, вновь сработать затвором, конечно же, не отстегнув магазин, и нажать на спусковой крючок... Дырка в потолке постовой вышки получилась отличная, но хорошо хоть не в каске бойца. А третий раз старлей при сдаче пистолета в кхо штаба после суточного наряда! Старлей! Опять же, при разряжании не извлек магазин! И это за какой-то год моей службы срочником! Где оружие, там риск всегда высокий.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Речь идёт об оружейной комнате. Спросите мужа, порядок допуска в оружейку солдат-срочников.

    Victrix, в меня стреляли даже из танка. Только причиной было грубое нарушение мер безопасности и правил проведения стрельб.

    Для инфы - чтобы "случайно" выстрелить из пистолета надо случайно вставить в него случайно снаряжённую обойму (магазин) с патронами, случайно снять с предохранителя, случайно отвести назад и резко отпустить затворную раму, случайно навести пистолет на случайно оказавшегося в случайно открытой оружейной комнате солдата-срочника (по призыву) и случайно нажать на спуск...

    Хотя, может быть правила допуска в оружейку поменялись, да и пистолеты у них не той системы...

  • Дрын

    Дрын
    5 часов назад

    Самое опасное место оружейка, там быстрее застрелят, чем на войне. В мою бытность в УВД в оружейке застрелили сотрудника. В ЧОПе дважды случайно стреляли, но без последствий. Знаю другие случаи.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Офисный планктон а как вы танк в оружейку засунули? Кулибины...

  • PIRAT1972

    PIRAT1972
    2 часа назад

    Сразу видно, что "Офисный планктон" в армии не служим и с оружием дело не имел. В мою бытность бывали случаи когда оружие выдавали с патроном в патроннике и это было одной из причин поражения.

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