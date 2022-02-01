В Подмосковье контрактник случайно застрелил сослуживца

В Московской области из-за неосторожного обращения с оружием контрактник случайно застрелил призывника. Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Инцидент произошёл в военной части 51890. В комнате для хранения оружия старший прапорщик грубо нарушил правила обращения с оружием и случайно выстрелил из пистолета. Пуля попала в призывника-ефрейтора, мужчина погиб на месте.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все причины произошедшего. Они опрашивают очевидцев и других свидетелей. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.